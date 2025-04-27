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рф ночью запустила по Украине 150 дронов, пострадали шесть областей

рф ночью запустила по Украине 150 дронов, пострадали шесть областей

27 апр 2025, 09:49
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У ніч на 27 квітня Сили ППО збили 57 російських дронів, ще 67 БпЛА-імітаторів не досягли цілей. Загалом росія запустила по Україні 149 безпілотників — ударних та імітаторів.

Через атаку постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина, повідомили у Повітряних силах.

Місцева влада раніше розповіла, що у Павлограді на Дніпропетровщині загинув чоловік, поранено 14-річну дівчину, пошкоджено будинки.

У Павлоградському районі загинуло 500 свійських тварин на сільгосппідприємстві. В Синельниківському районі руйнувань зазнали два підприємства та житловий будинок. У Дніпрі пошкоджено чотири багатоповерхівки та магазини.

На Житомирщині внаслідок атаки російських дронів пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, промислові приміщення та чотири автомобілі. Одну людину госпіталізовано з гострою реакцією на стрес.

Сталися пожежі складської будівлі та сухої трави. Внаслідок повторного удару постраждали двоє працівників Національної поліції, повідомляє ДСНС.

В Одеському районі поранено 35-річну жінку, пошкоджено триповерховий будинок та автомобілі.

На Сумщині в Краснопільській громаді постраждала 85-річна жінка внаслідок удару п’ятьма безпілотниками.

Источник: Ракурс


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