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Ракурс
В оккупированном Крыму запускают «систему интеллектуального видеонаблюдения», фото: «Пикабу»

Рашисты превращают Крым в зону сплошной слежки — ЦНС

27 апр 2025, 18:26
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Російські загарбники перетворюють тимчасово окупований Крим на зону суцільного стеження.

Про це сьогодні, 27 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву.

На тимчасово окупованому півострові запускають «систему інтелектуального відеоспостереження», яку передадуть під контроль силовиків. Під приводом «безпеки» росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ця система збиратиме відео, аналізуватиме його і передаватиме спецслужбам ворога.

Крим дедалі більше стає концентраційним табором під відкритим небом, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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