Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В оккупированном Крыму запускают «систему интеллектуального видеонаблюдения», фото: «Пикабу»
Рашисты превращают Крым в зону сплошной слежки — ЦНСhttps://racurs.ua/n205892-rashisty-prevraschaut-krym-v-zonu-sploshnoy-slejki-cns.htmlРакурс
Російські загарбники перетворюють тимчасово окупований Крим на зону суцільного стеження.
Про це сьогодні, 27 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву.
На тимчасово окупованому півострові запускають «систему інтелектуального відеоспостереження», яку передадуть під контроль силовиків. Під приводом «безпеки» росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що ця система збиратиме відео, аналізуватиме його і передаватиме спецслужбам ворога.
Крим дедалі більше стає концентраційним табором під відкритим небом, — наголошують у ЦНС.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...