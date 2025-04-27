В окупованому Криму запускають «систему інтелектуального відеоспостереження», фото: «Пикабу»

https://racurs.ua/ua/n205892-rashysty-peretvoruut-krym-na-zonu-sucilnogo-stejennya-cns.html

Ракурс

Російські загарбники перетворюють тимчасово окупований Крим на зону суцільного стеження.

Про це сьогодні, 27 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву.

На тимчасово окупованому півострові запускають «систему інтелектуального відеоспостереження», яку передадуть під контроль силовиків. Під приводом «безпеки» росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ця система збиратиме відео, аналізуватиме його і передаватиме спецслужбам ворога.