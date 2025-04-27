Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В окупованому Криму запускають «систему інтелектуального відеоспостереження», фото: «Пикабу»

Рашисти перетворюють Крим на зону суцільного стеження — ЦНС

27 кві 2025, 18:26
999

Російські загарбники перетворюють тимчасово окупований Крим на зону суцільного стеження.

Про це сьогодні, 27 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву.

На тимчасово окупованому півострові запускають «систему інтелектуального відеоспостереження», яку передадуть під контроль силовиків. Під приводом «безпеки» росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ця система збиратиме відео, аналізуватиме його і передаватиме спецслужбам ворога.

Крим дедалі більше стає концентраційним табором під відкритим небом, — наголошують у ЦНС.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів