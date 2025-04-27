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Російські загарбники перетворюють тимчасово окупований Крим на зону суцільного стеження.
Про це сьогодні, 27 квітня, повідомляється у Telegram-каналі Центру національного спротиву.
На тимчасово окупованому півострові запускають «систему інтелектуального відеоспостереження», яку передадуть під контроль силовиків. Під приводом «безпеки» росіяни посилюють тотальний контроль над цивільними, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що ця система збиратиме відео, аналізуватиме його і передаватиме спецслужбам ворога.
Крим дедалі більше стає концентраційним табором під відкритим небом, — наголошують у ЦНС.
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