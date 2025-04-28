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Ракурс
Воздушные силы потеряли Су-27 – пилот катапультировался

Воздушные силы потеряли Су-27 — пилот катапультировался

28 апр 2025, 12:57
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Уранці 28 квітня під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА був втрачений винищувач Су-27 Повітряних сил.

Причини інциденту з’ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу, повідомила прес-служба ПС.

Пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний.

Источник: Ракурс


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