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Ракурс
Повторный бой Усик – Дюбуа официально подтвержден

Повторный бой Усик — Дюбуа официально подтвержден (ВИДЕО)

28 апр 2025, 12:22
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Бій Олександра Усика з британським боксером Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на лондонському стадіоні «Вемблі». Про це повідомляє видання Ring.

У разі перемоги, Усик стане дворазовим абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії.

Цей поєдинок станеться після «суперечливого бою» Усика та Дюбуа у 2023 році на стадіоні у Вроцлаві. Тоді український боксер здобув перемогу, перемігши Дюбуа нокаутом у дев’ятому раунді. Тепер британський боксер стверджує, що має шанс помститися Усику.

У мережі вже опублікували промо реваншу Усик-Дюбуа. Ролик ґрунтується на поєдинку боксерів у серпні 2023 року.

Тоді Даніель Дюбуа задав Олександру Усику спірного удару у пахову зону, український боксер опинився на канвасі, проте зміг зібратися, продовжити бій і перемогти.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) не зарахувала Усику нокдаун, визнавши, що Дюбуа завдав удару в заборонену зону.

У ролику коментатори обговорюють законність удару та порівнюють між собою боксерів, оцінюючи, хто з них стане абсолютним чемпіоном у гевівейті після бою 19 липня.

Усик довів, що він справжній чоловік. Він двічі бив Джошуа, він двічі бив Ф’юрі. Він визначальний чемпіон епохи. Тепер матимемо шанс побачити, хто найкращий, — наголошується у ролику.

Источник: Ракурс


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