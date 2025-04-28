Повторний бій Усик – Дюбуа офіційно підтверджений

https://racurs.ua/ua/n205906-povtornyy-biy-usyk-dubua-oficiyno-pidtverdjenyy-video.html

Ракурс

Бій Олександра Усика з британським боксером Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на лондонському стадіоні «Вемблі». Про це повідомляє видання Ring.

У разі перемоги, Усик стане дворазовим абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії.

Цей поєдинок станеться після «суперечливого бою» Усика та Дюбуа у 2023 році на стадіоні у Вроцлаві. Тоді український боксер здобув перемогу, перемігши Дюбуа нокаутом у дев’ятому раунді. Тепер британський боксер стверджує, що має шанс помститися Усику.

У мережі вже опублікували промо реваншу Усик-Дюбуа. Ролик ґрунтується на поєдинку боксерів у серпні 2023 року.

Тоді Даніель Дюбуа задав Олександру Усику спірного удару у пахову зону, український боксер опинився на канвасі, проте зміг зібратися, продовжити бій і перемогти.

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) не зарахувала Усику нокдаун, визнавши, що Дюбуа завдав удару в заборонену зону.

У ролику коментатори обговорюють законність удару та порівнюють між собою боксерів, оцінюючи, хто з них стане абсолютним чемпіоном у гевівейті після бою 19 липня.