Повітряні сили втратили Су-27 - пілот катапультувався

https://racurs.ua/ua/n205907-povitryani-syly-vtratyly-su-27-pilot-katapultuvavsya.html

Ракурс

Уранці 28 квітня під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА був втрачений винищувач Су-27 Повітряних сил.

Причини інциденту з’ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу, повідомила прес-служба ПС.

Пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний.