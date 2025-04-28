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Ракурс
Повітряні сили втратили Су-27 - пілот катапультувався

Повітряні сили втратили Су-27 — пілот катапультувався

28 кві 2025, 12:57
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Уранці 28 квітня під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА був втрачений винищувач Су-27 Повітряних сил.

Причини інциденту з’ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу, повідомила прес-служба ПС.

Пілот успішно катапультувався, пошуково-рятувальна команда своєчасно прибула на місце приземлення, льотчика доставлено до медичного закладу для проведення діагностики. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує, стан стабільний.

Джерело: Ракурс


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