«Шахеды» массированно атаковали Черкассы. Фото:

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Російські «Шахеди» масовано атакували Черкаси й область у понеділок, 28 квітня.

Протиповітряна оборона знищила над регіоном 15 ворожих БпЛА, але не обійшлося без влучань. Окупанти цілили у критична інфраструктура. Зокрема, було пошкоджено об'єкт газового господарства. Наразі без газопостачання частина споживачів обласного центру та довколишніх сіл. Над відновленням подачі газу вже працюють. Про це голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив у Telegram.

Сьогодні наша Черкащина пережила одну з наймасштабніших атак, — зазначив він.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав мешканців приватних будинків негайно вимкнути всі газові прилади.

Звертаюся до всіх мешканців міста: через аварійні роботи на одному з об'єктів газопостачання прошу терміново вимкнути всі газові прилади і не користуватися газом у приватних будинках, — заявив мер.

Посадовець додав, що аварійні служби вже працюють, а більш детальна інформація щодо ситуації в місті буде розкрита згодом.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба 27 квітня опублікувала у своєму Telegram-каналі відео, котре показує момент падіння збитого ворожого «Шахеда».