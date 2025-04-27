Падіння збитого на Київщині «Шахеда» потрапило на відео

Падіння збитого «Шахеда», скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n205888-padinnya-zbytogo-na-kyyivschyni-shaheda-potrapylo-na-video.html

Ракурс

Держприкордонслужба сьогодні, 27 квітня, опублікувала у своєму Telegram-каналі відео, котре показує момент падіння збитого ворожого «Шахеда».

Ворожий дрон-камікадзе вночі у небі Київщини виявила й збила мобільна вогнева група 9-го прикордонного загону, — вказано в описі відео.

Рашисти в ніч на сьогодні атакували Україну загалом 149 БПЛА. Райони пусків — російські Курськ, Брянськ, Орел та Приморсько-Ахтарськ. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 09.00 було підтверджено збиття 57 «шахедів» на сході, півночі, півдні та в центрі країни, ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина.