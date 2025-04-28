Португалия назвала причину масштабного блэкаута в Европе. Фото:

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Причину масштабного відключення електроенергії в Європейському Союзі назвали португальці.

Відключення світла, яке насамперед зачепило Іспанію та Португалію, було спричинене «збоєм в іспанській електромережі, пов’язаним з рідкісним атмосферним явищем». Саме на іспанській території відбулися «аномальні коливання» на високовольтних лініях. Про це повідомив португальський оператор електромережі REN, передає CNN Portugal.

Через екстремальні коливання температури в Іспанії відбулися аномальні коливання на лініях дуже високої напруги (400 кВ)… Ці коливання спричинили порушення синхронізації між електричними системами, що призвело до послідовних порушень у всій європейській мережі, — зазначили португальські енергетики.

Фахівці заявили, що повне відновлення роботи мережі може тривати аж тиждень. Це пов’язано зі складністю явища та необхідністю збалансувати постачання електроенергії на міжнародному рівні.

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта після спілкування з лідерами Іспанії та Португалії спростував чутки про кібератаку й заявив, що підтверджень цьому немає.

Нагадаємо, 28 квітня в Португалії, Іспанії та Андоррі сталося масштабне відключення електроенергії. Також світло зникло у деяких районах Франції та в Бельгії.

Зокрема, в Португалії та в Іспанії не працюють світлофори, а метрополітени та залізничне сполучення зупинилося. Іспанський уряд створив кризовий кабінет, до складу якого увійшов прем'єр-міністр Педро Санчес.

На відновлення електропостачання в Іспанії може піти від шести до 10 годин. А термінів відновлення енергопостачання Португалії ще немає.

Джерело: CNN Portugal