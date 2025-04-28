Сырский заявил о критических потерях оккупантов в логистике. Фото: Facebook

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Російські окупанти зазнають критичних втрат у логістиці.

Причиною цьому є збільшення використання безпілотників, у тому числі наземних дронів для дистанційного мінування. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 28 квітня повідомив у Facebook.

Масштабування застосування безпілотних систем, зокрема наземних роботизованих комплексів для дистанційного мінування, призводить до критичних втрат ворога в логістиці, — йдеться у повідомленні.

Сирський поінформував, що лише за минулий тиждень українські бійці уразили 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки загарбників. А початку 2025 року втрати російської федерації в автомобільній техніці та спецтехніці склали 13 тис. 805 одиниць.

Також головком ЗСУ опублікував відповідний запис з ураженням ворожої техніки та загарбників.

Нагадаємо, російські окупанти почали будівництво нових мостів на Донеччині. Залізничний міст будують через річку Берестову. Також мости зводять через річку Кальміус, через балку Широку по автомобільній трасі Новоазовськ — Маріуполь.

Таким чином ворог хоче кардинально покращити логістику між Ростовом, Новоазовськом, Волновахою та Донецьком для автомобільних шляхів, а також розширити будівництво залізниці, яка з'єднає російський Ростов з окупованим Маріуполем.