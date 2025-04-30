Рада продлила до 30 августа упрощенное возвращение дезертиров и СОЧ-военных

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Рада продовжила терміни добровільного повернення військових, які самовільно залишили частину, до 30 серпня.

30 квітня Верховна Рада ухвалила закон № 13177, яким продовжила дію спрощеного механізму повернення до лав Збройних сил військовослужбовців, які самовільно залишили частини або вчинили дезертирство, до 30 серпня 2025 року. Закон також поширює цю норму на тих, хто порушив правила з 29 листопада 2024 року.

Ключові положення нового закону

Служба не призупиняється. Військова служба для військовослужбовців, які залишили частину або дезертирували, не припиняється під час дії воєнного стану.

Скасування «заморожування» служби. Відтепер не застосовується механізм призупинення військової служби для таких осіб. Відповідні зміни внесено до закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

Без пільг та виплат. У період самовільного залишення частини чи дезертирства військовослужбовцям не зараховується вислуга років і не нараховуються грошове, продовольче, речове та інші види забезпечення. Також вони та їхні родини тимчасово втрачають право на пільги, гарантії та компенсації.

Можливість повернення. Якщо військовослужбовець добровільно прибуде до військової частини до 30 серпня 2025 року, й висловить готовність продовжити службу — командир зобов’язаний упродовж 72 годин відновити дію контракту, поновити службу та забезпечення.

Відновлення прав. З моменту повернення до служби поновлюється грошове забезпечення, забезпечення продовольством та речами, а також пільги, передбачені законодавством.

Міністерство оборони підтримало цей закон, але з метою уникнення хибного розуміння, наголошує: повернення до служби не звільняє від наслідків порушення. Період відсутності не зараховується до вислуги та не дає права на надбавки чи пенсійне забезпечення.

У разі, якщо військовослужбовець не повернеться до служби до завершення воєнного стану, з наступного дня його служба буде офіційно призупинена.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив основні постулати новації: