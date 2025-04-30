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В Раду внесли законопроект о возможности подписания контрактов с ВСУ для граждан в возрасте 60+

В Раду внесли законопроект о возможности подписания контрактов с ВСУ для граждан в возрасте 60+

30 апр 2025, 14:12
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Народні депутати зареєстрували у Раді законопроєкт, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони.

Співавтори документу — декілька десятків нардепів з майже усіх фракцій та груп Ради. Серед них Роман Костенко з «Голосу» та Федір Веніславський зі «Слуги народу».

Строк дії контракту для військовослужбовців віком 60+ - один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генштабом.

Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, якщо вони звільнилися зі служби після 1 січня 2015 року).

Строк дії контракту для військовослужбовців віком 60+ - один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.

Источник: Ракурс


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