В Раду внесли законопроект о возможности подписания контрактов с ВСУ для граждан в возрасте 60+

https://racurs.ua/n205956-v-radu-vnesli-zakonoproekt-o-vozmojnosti-podpisaniya-kontraktov-s-vsu-dlya-grajdan-v-vozraste-60.html

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Народні депутати зареєстрували у Раді законопроєкт, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони.

Співавтори документу — декілька десятків нардепів з майже усіх фракцій та груп Ради. Серед них Роман Костенко з «Голосу» та Федір Веніславський зі «Слуги народу».

Строк дії контракту для військовослужбовців віком 60+ - один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генштабом.

Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, якщо вони звільнилися зі служби після 1 січня 2015 року).

Строк дії контракту для військовослужбовців віком 60+ - один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.