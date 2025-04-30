У Раду внесли законопроєкт про можливість підписання контрактів із ЗСУ для громадян віком 60+

https://racurs.ua/ua/n205956-u-radu-vnesly-zakonoproiekt-pro-mojlyvist-pidpysannya-kontraktiv-iz-zsu-dlya-gromadyan-vikom-60.html

Ракурс

Народні депутати зареєстрували у Раді законопроєкт, який передбачає можливість для громадян віком 60+ років добровільно підписувати контракти із Силами оборони.

Співавтори документу — декілька десятків нардепів з майже усіх фракцій та груп Ради. Серед них Роман Костенко з «Голосу» та Федір Веніславський зі «Слуги народу».

Строк дії контракту для військовослужбовців віком 60+ - один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генштабом.

Такі контрактники зможуть обіймати небойові посади рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу (за умови, якщо вони звільнилися зі служби після 1 січня 2015 року).

Строк дії контракту для військовослужбовців віком 60+ - один рік із можливістю укладення нових контрактів. Офіцери відповідного віку зможуть підписати контракт після обовʼязкового погодження кандидатури з Генеральним штабом ЗСУ.