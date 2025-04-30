Фотосесія росіян у Києві завершилась вбивством – фотограф задушив модель

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Ракурс

У Києві слідчі затримали 28-річного громадянина росії, який під час сварки задушив свою 21-річну дівчину у фотостудії, де пара працювала і святкувала річницю стосунків.

Пара працювала у салоні й ввечері вирішила відсвяткувати річницю відносин. Згодом між зловмисником та потерпілою виник конфлікт, у ході якого чоловік задушив дівчину. Йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі, повідомили у поліції Києва.

Пара молодят, уродженці рф, приїхали до України у 2022 році. У столиці хлопець з дівчиною влаштувалися працювати до однієї фотостудії. У росії вони перебували у розшуку, повідомили в прокуратурі Києва.

Поліція затримала фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Суд обрав порушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.