Зеленский подписал закон об увеличении выплат семьям погибших добровольцев

Владимир Зеленский, фото: Николаевский городской совет

https://racurs.ua/n205957-zelenskiy-podpisal-zakon-ob-uvelichenii-vyplat-semyam-pogibshih-dobrovolcev.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, підписав законопроект № 12234, який передбачає виплату 15 млн грн родинам добровольців, загиблих під час захисту України у період з 24 лютого по 25 березня 2022 року.

Про це повідомляється у картці законопроекту на сайті Ради.

Законопроект було розроблено за ініціативи Міністерства у справах ветеранів з метою забезпечення однакового підходу до визначення розміру одноразової грошової допомоги і для родин військовослужбовців, і для родин цивільних осіб:

раніше законодавство передбачало для цивільних, які загинули, беручи участь у відсічі російської агресії, передбачено одноразову допомогу в розмірі 1 млн 860 тис. 750 грн;

водночас для військовослужбовців така виплата не могла бути меншою за 15 млн грн.

Родинам, які вже отримували менші суми виплат за загибель добровольця, законом передбачено доплату з урахуванням раніше виплачених сум.

Також закон визначає офіційну підставу для надання статусу членів сім’ї Захисника чи Захисниці України — спеціальну довідку про безпосередню участь у заходах оборони, яку видаватиме командир відповідного підрозділу Сил безпеки та оборони.

Закон набуде чинності наступного дня після його офіційного оприлюднення.