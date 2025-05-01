Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской воздушной атаки в Харьковской области, фото: ГСЧС

На Харьковщине из-за атаки БПЛА возник пожар на территории двух предприятий (ФОТО)

1 мая 2025, 11:41
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 травня, здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харківщині.

Ворог атакував селище Васищеве Харківського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки:

  • виникла пожежа на території двох цивільних підприємств — у виробничих і складських будівлях;
  • горіло також виробниче обладнання, сировина та автомобілі;
  • загальна площа займання становила 900 кв. м.

Попередньо, без жертв і постраждалих. До ліквідації залучалися понад 50 рятувальників, 10 одиниць техніки ДСНС, піротехнічний розрахунок, а також підрозділ місцевої пожежної охорони селища Васищеве, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російської повітряної атаки на Харківщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров