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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 травня, здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харківщині.
Ворог атакував селище Васищеве Харківського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок російської атаки:
- виникла пожежа на території двох цивільних підприємств — у виробничих і складських будівлях;
- горіло також виробниче обладнання, сировина та автомобілі;
- загальна площа займання становила 900 кв. м.
Попередньо, без жертв і постраждалих. До ліквідації залучалися понад 50 рятувальників, 10 одиниць техніки ДСНС, піротехнічний розрахунок, а також підрозділ місцевої пожежної охорони селища Васищеве, — розповіли у ДСНС.
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