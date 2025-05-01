Последствия российской воздушной атаки в Харьковской области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 травня, здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харківщині.

Ворог атакував селище Васищеве Харківського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок російської атаки:

виникла пожежа на території двох цивільних підприємств — у виробничих і складських будівлях;

горіло також виробниче обладнання, сировина та автомобілі;

загальна площа займання становила 900 кв. м.