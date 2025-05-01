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Наслідки російської повітряної атаки на Харківщині, фото: ДСНС
На Харківщині через атаку БПЛА виникла пожежа на території двох підприємств (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205975-na-harkivschyni-cherez-ataku-bpla-vynykla-pojeja-na-terytoriyi-dvoh-pidpryiemstv-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 травня, здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Харківщині.
Ворог атакував селище Васищеве Харківського району. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок російської атаки:
- виникла пожежа на території двох цивільних підприємств — у виробничих і складських будівлях;
- горіло також виробниче обладнання, сировина та автомобілі;
- загальна площа займання становила 900 кв. м.
Попередньо, без жертв і постраждалих. До ліквідації залучалися понад 50 рятувальників, 10 одиниць техніки ДСНС, піротехнічний розрахунок, а також підрозділ місцевої пожежної охорони селища Васищеве, — розповіли у ДСНС.
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