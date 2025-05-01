В Киеве взорвались кассетные боеприпасы, которые могли быть разбросаны во время ночной атаки

В Киеве 1 мая прогремели взрывы, фото: Autoua.net

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У Дарницькому районі Києва, в мікрорайоні Бортничі, сьогодні, 1 травня, було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки БПЛА.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Шевченківської РДА Олександр Поповцев.

Закликаю всіх мешканців бути максимально обережними! За можливості — залишайтеся в безпечних місцях, переважно в укриттях або підвалах, — наголосив він.

Прес-служба МВС України повідомляє, що в Дарницькому районі Києва наразі працюють групи піротехніків ДСНС.

Зазначається, що доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції.