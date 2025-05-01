У Києві вибухнули касетні боєприпаси, які могли бути розкидані під час нічної атаки

У Києві вибухнули касетні боєприпаси, які могли бути розкидані під час нічної атакиhttps://racurs.ua/ua/n205976-u-kyievi-vybuhnuly-kasetni-boieprypasy-yaki-mogly-buty-rozkydani-pid-chas-nichnoyi-ataky.htmlРакурс
У Дарницькому районі Києва, в мікрорайоні Бортничі, сьогодні, 1 травня, було зафіксовано вибухи відтермінованих касетних боєприпасів, які могли бути розкидані під час нічної атаки БПЛА.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Шевченківської РДА Олександр Поповцев.
Закликаю всіх мешканців бути максимально обережними! За можливості — залишайтеся в безпечних місцях, переважно в укриттях або підвалах, — наголосив він.
Прес-служба МВС України повідомляє, що в Дарницькому районі Києва наразі працюють групи піротехніків ДСНС.
Зазначається, що доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції.
Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських, — наголошують у відомстві. — Основне: не чіпайте невідомі предмети. У випадку виявлення таких, повідомляйте на лінію 101 чи 102. І зберігайте спокій. Працюють професійні сапери.