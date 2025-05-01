В Дарницком районе Киева прогремели около 10 взрывов — госпитализирована женщина

В Дарницком районе Киева прогремели около 10 взрывов — госпитализирована женщинаhttps://racurs.ua/n205977-v-darnickom-rayone-kieva-progremeli-okolo-10-vzryvov-gospitalizirovana-jenschina.htmlРакурс
У Києві госпіталізували одну постраждалу після нічної атаки на столицю.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою. Поранена літня жінка, мешканка Дарницького району, — розповів він.
Прес-служба КМВА повідомляє, що в Дарницькому районі зафіксовано детонацію невідомих вибухонебезпечних предметів — близько 10 вибухів в лісопарковій зоні.
Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю, — розповіли в ОВА.
Зазначається, що, ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БпЛА, однак назвати точну причину можна буде лише після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів.
На місці працюють сапери, рятувальники та медики. Наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб.