У Дарницькому районі Києва пролунали близько 10 вибухів — госпіталізовано жінку

У Києві пролунали близько 10 вибухів, фото: zeft.in.ua

https://racurs.ua/ua/n205977-u-darnyckomu-rayoni-kyieva-prolunaly-blyzko-10-vybuhiv-gospitalizovano-jinku.html

Ракурс

У Києві госпіталізували одну постраждалу після нічної атаки на столицю.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою. Поранена літня жінка, мешканка Дарницького району, — розповів він.

Прес-служба КМВА повідомляє, що в Дарницькому районі зафіксовано детонацію невідомих вибухонебезпечних предметів — близько 10 вибухів в лісопарковій зоні.

Також відомо про вибух на даху житлового будинку, внаслідок якого частково пошкоджено його покрівлю, — розповіли в ОВА.

Зазначається, що, ймовірно, вибухають касетні боєприпаси, які росіяни розкинули із БпЛА, однак назвати точну причину можна буде лише після проведення спеціальної експертизи з визначення походження цих вибухонебезпечних елементів.

На місці працюють сапери, рятувальники та медики. Наряди поліції забезпечують охорону місця події та недопущення туди сторонніх осіб.