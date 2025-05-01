США назначили главу дипломатической миссии США в Украине

Джулі Девіс призначили тимчасово повіреною у справах США в Україні.

Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

Девіс приступить до виконання своїх обов’язків з 5 травня.

Протягом останніх 30 років Девіс була послом США на Кіпрі та спецпредставником у справах Білорусі, однією із заступників Державного секретаря США і спеціалізувалася на питаннях Західної Європи та ЄС, а також була заступницею постійного представника США при НАТО.

Посол Джулі Девіс є висококваліфікованою кар'єрною дипломаткою зі статусом міністра-радника та має значний досвід у сфері міжнародної дипломатії. Впродовж останніх 30 років вона обіймала ключові посади у зовнішньополітичній службі США.

Наразі посол Девіс представляє Сполучені Штати як посол у Республіці Кіпр — цю посаду вона обіймає з лютого 2023 року. Сьогоднішній історичний момент вимагає залучення найкращих кадрів Державного департаменту, і саме тому президент і держсекретар обрали посла Девіс, — сказала Брюс.