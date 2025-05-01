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США назначили главу дипломатической миссии США в Украине
США назначили главу дипломатической миссии США в Украинеhttps://racurs.ua/n205991-ssha-naznachili-glavu-diplomaticheskoy-missii-ssha-v-ukraine.htmlРакурс
Джулі Девіс призначили тимчасово повіреною у справах США в Україні.
Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.
Девіс приступить до виконання своїх обов’язків з 5 травня.
Протягом останніх 30 років Девіс була послом США на Кіпрі та спецпредставником у справах Білорусі, однією із заступників Державного секретаря США і спеціалізувалася на питаннях Західної Європи та ЄС, а також була заступницею постійного представника США при НАТО.
Посол Джулі Девіс є висококваліфікованою кар'єрною дипломаткою зі статусом міністра-радника та має значний досвід у сфері міжнародної дипломатії. Впродовж останніх 30 років вона обіймала ключові посади у зовнішньополітичній службі США.
Наразі посол Девіс представляє Сполучені Штати як посол у Республіці Кіпр — цю посаду вона обіймає з лютого 2023 року. Сьогоднішній історичний момент вимагає залучення найкращих кадрів Державного департаменту, і саме тому президент і держсекретар обрали посла Девіс, — сказала Брюс.