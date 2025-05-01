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США призначили очільницю дипломатичної місії США в Україні
США призначили очільницю дипломатичної місії США в Україніhttps://racurs.ua/ua/n205991-ssha-pryznachyly-ochilnycu-dyplomatychnoyi-misiyi-ssha-v-ukrayini.htmlРакурс
Джулі Девіс призначили тимчасово повіреною у справах США в Україні.
Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс
Девіс приступить до виконання своїх обов’язків з 5 травня.
Протягом останніх 30 років Девіс була послом США на Кіпрі та спецпредставником у справах Білорусі, однією із заступників Державного секретаря США і спеціалізувалася на питаннях Західної Європи та ЄС, а також була заступницею постійного представника США при НАТО.