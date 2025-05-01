США призначили очільницю дипломатичної місії США в Україні

https://racurs.ua/ua/n205991-ssha-pryznachyly-ochilnycu-dyplomatychnoyi-misiyi-ssha-v-ukrayini.html

Ракурс

Джулі Девіс призначили тимчасово повіреною у справах США в Україні.

Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс

Девіс приступить до виконання своїх обов’язків з 5 травня.

Протягом останніх 30 років Девіс була послом США на Кіпрі та спецпредставником у справах Білорусі, однією із заступників Державного секретаря США і спеціалізувалася на питаннях Західної Європи та ЄС, а також була заступницею постійного представника США при НАТО.