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Ракурс
США призначили очільницю дипломатичної місії США в Україні

США призначили очільницю дипломатичної місії США в Україні

1 тра 2025, 22:09
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Джулі Девіс призначили тимчасово повіреною у справах США в Україні.

Про це повідомила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс

Девіс приступить до виконання своїх обов’язків з 5 травня.

Протягом останніх 30 років Девіс була послом США на Кіпрі та спецпредставником у справах Білорусі, однією із заступників Державного секретаря США і спеціалізувалася на питаннях Західної Європи та ЄС, а також була заступницею постійного представника США при НАТО.

Джерело: Ракурс


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