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Ракурс
На Дніпропетровщині з 1 травня запровадили зональну систему оповіщення про тривогу

На Дніпропетровщині з 1 травня запровадили зональну систему оповіщення про тривогу

1 тра 2025, 20:27
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На Дніпропетровщині з 1 травня запровадили нову систему оповіщення про тривогу.

Тепер вона буде зональною. Це означає, що коли небезпека є лише для певного району, саме там оголошуватимуть тривогу. Для решти ж регіону сигнал не передаватимуть.

Це позитивно вплине на освітній процес. Адже щоразу, коли лунає сирена, діти переривають навчання і переходять у безпечне місце. Сприятиме нововведення і роботі бізнесу та державних установ, — каже голова ОВА Сергій Лисак.

Локальний підхід відпрацьовуватимуть поки що в тестовому режимі.

Джерело: Ракурс


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