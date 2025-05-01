На Днепропетровщине с 1 мая введена зональная система оповещения о тревоге

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На Дніпропетровщині з 1 травня запровадили нову систему оповіщення про тривогу.

Тепер вона буде зональною. Це означає, що коли небезпека є лише для певного району, саме там оголошуватимуть тривогу. Для решти ж регіону сигнал не передаватимуть.

Це позитивно вплине на освітній процес. Адже щоразу, коли лунає сирена, діти переривають навчання і переходять у безпечне місце. Сприятиме нововведення і роботі бізнесу та державних установ, — каже голова ОВА Сергій Лисак.

Локальний підхід відпрацьовуватимуть поки що в тестовому режимі.