Ночью хорошие дроны атаковали ряд российских регионов

https://racurs.ua/n206020-nochu-drony-atakovali-ryad-rossiyskih-regionov-video.html

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В ніч на 3 травня дрони атакували низку російських регіонів. Про дронову атаку повідомлялося близько з 20.00 2 травня.

У Новоросійську пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки та три резервуари на зерновому терміналі. Відомо про чотирьох постраждалих, серед них двоє дітей.

У Ростовській області внаслідок падіння уламків БпЛА спалахнув дах двох будинків у селищі Целіна. Також дрони атакували Тамань і Анапу. Там виникли пожежі.