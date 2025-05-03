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Ракурс
Вночі добрі дрони атакували низку російських регіонів

Вночі добрі дрони атакували низку російських регіонів (ВІДЕО)

3 тра 2025, 08:25
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В ніч на 3 травня дрони атакували низку російських регіонів. Про дронову атаку повідомлялося близько з 20.00 2 травня.

У Новоросійську пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки та три резервуари на зерновому терміналі. Відомо про чотирьох постраждалих, серед них двоє дітей.

У Ростовській області внаслідок падіння уламків БпЛА спалахнув дах двох будинків у селищі Целіна. Також дрони атакували Тамань і Анапу. Там виникли пожежі.

Джерело: Ракурс


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