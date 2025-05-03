Трамп, недавно сам себя провозгласивший «кандидатом №1» на Папу Римского, выложил в сеть фото, сгенерированное искусственным интеллектом

https://racurs.ua/n206023-tramp-vylojil-v-set-svoe-foto-v-obraze-papy-rimskogo-sgenerirovannoe-iskusstvennym-intellektom.html

Ракурс

У своїй соцмережі SocialTruth Дональд Трамп опублікував фото, створене штучним інтелектом в образі Папи Римського. Раніше американський лідер заявляв, що хотів би стати новим понтифіком.

Це фото поширила згодом також офіційна сторінка Білого дому.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем попросив Конклав «бути відкритими» до того, щоб зробити Дональда Трампа наступним Папою.

Я був у захваті, коли почув, що президент Трамп відкритий ідеї стати наступним Папою. Це був би справжній кандидат темна конячка, але я б попросив папський конклав та віручих католиків мати цю можливість на увазі! Перша комбінація Папа-Президент США має багато переваг. Чекаю на білий дим… Трамп MMXXVIII!, — заявив Грем.

Трамп також жартував (?), що був би найкращим Папою Римським. Пізніше він дав зрозуміти, що жартує і «нікому не віддає перевагу» з-поміж претендентів на посаду Папи, хоча й згадав про архієпископа Нью-Йорка Тімоті Долана.