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Ракурс
Трамп, недавно сам себя провозгласивший «кандидатом №1» на Папу Римского, выложил в сеть фото, сгенерированное искусственным интеллектом

Трамп выложил в сеть свое фото в образе Папы Римского, сгенерированное искусственным интеллектом

3 мая 2025, 09:24
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У своїй соцмережі SocialTruth Дональд Трамп опублікував фото, створене штучним інтелектом в образі Папи Римського. Раніше американський лідер заявляв, що хотів би стати новим понтифіком.

Це фото поширила згодом також офіційна сторінка Білого дому.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем попросив Конклав «бути відкритими» до того, щоб зробити Дональда Трампа наступним Папою.

Я був у захваті, коли почув, що президент Трамп відкритий ідеї стати наступним Папою. Це був би справжній кандидат темна конячка, але я б попросив папський конклав та віручих католиків мати цю можливість на увазі! Перша комбінація Папа-Президент США має багато переваг. Чекаю на білий дим… Трамп MMXXVIII!, — заявив Грем.

Трамп також жартував (?), що був би найкращим Папою Римським. Пізніше він дав зрозуміти, що жартує і «нікому не віддає перевагу» з-поміж претендентів на посаду Папи, хоча й згадав про архієпископа Нью-Йорка Тімоті Долана.

Маю сказати, що у нас є кардинал з Нью-Йорка, який дуже хороший. Тож подивимося, що буде, — додав президент США:

Источник: Ракурс


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