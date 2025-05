Топ-руководители Индии отказались лететь на парад в Москве. Фото:

https://racurs.ua/n206043-top-rukovoditeli-indii-otkazalis-letet-na-parad-v-moskve-9-maya.html

Ракурс

Індія братиме участь у параді до Дня Перемоги в Москві 9 травня, але буде представлена чиновниками нижчого рівня.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та індійський міністр оборони Раджнатх Сінгх не братимуть участі у параді путіна. Не прибудуть вони в столицю країни-агресора через те, що загострилася напруженість у відносинах Індії з Пакистаном після терористичної атаки в Пахалгамі. Відповідне рішення вже ухвалив Моді, передає видання The Times of India з посиланням на слова спікера Кремля Дмитра Пєскова.

Зазначається, що Москва ще раніше надіслала главі індійського уряду запрошення, але воно було відхилене через більш нагальні справи Моді. Крім того, як пише The Hindu, через напруженість із Пакистаном російський парад пропустить і міністр оборони Раджнатх Сінгх.

ЗМІ припускають, що на парад путіна може прибути чиновник нижчої ланки — заступник міністра оборони Санджай Сет.

Нагадаємо, у Кремлі на 9 травня чекають на візит лідерів щонайменше 20 країн. На парад мають приїхати білоруський диктатор олександр лукашенко, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президенти Бразилії, Куби, Венесуели, Буркіна-Фасо, лідери Вірменії, Азербайджану, Киргизстану, Казахстану та Таджикистану та Словаччини.

Президент Сербії Александар Вучич також збирався в росію 9 травня,. але сьогодні стало відомо, що його помістили до Військово-медичного госпіталю через проблеми зі здоров’ям.

Джерела: The Times of India, The Hindu