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Уничтожение российской техники, скриншот видео
«Инновационный» Z-трактор рашистов уничтожили украинские военные (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206056-innovacionnyy-z-traktor-rashistov-unichtojili-ukrainskie-voennye-video.htmlРакурс
Бійці полку «Рарог» ударом безпілотника знищили черговий російський «винахід» — броньований трактор.
Відповідне відео сьогодні, 4 травня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Вочевидь, такий транспорт планували використовувати для логістичних цілей, — зазначив журналіст.
На відео показано момент завдання удару, знятий камерою FPV-дрона, та наслідки влучання.