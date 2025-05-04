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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

«Інноваційний» Z-трактор рашистів знищили українські військові (ВІДЕО)

4 тра 2025, 15:59
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Бійці полку «Рарог» ударом безпілотника знищили черговий російський «винахід» — броньований трактор.

Відповідне відео сьогодні, 4 травня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Вочевидь, такий транспорт планували використовувати для логістичних цілей, — зазначив журналіст.

На відео показано момент завдання удару, знятий камерою FPV-дрона, та наслідки влучання.

Джерело: Ракурс


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