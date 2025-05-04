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Знищення російської техніки, скріншот відео
«Інноваційний» Z-трактор рашистів знищили українські військові (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206056-innovaciynyy-z-traktor-rashystiv-znyschyly-ukrayinski-viyskovi-video.htmlРакурс
Бійці полку «Рарог» ударом безпілотника знищили черговий російський «винахід» — броньований трактор.
Відповідне відео сьогодні, 4 травня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Вочевидь, такий транспорт планували використовувати для логістичних цілей, — зазначив журналіст.
На відео показано момент завдання удару, знятий камерою FPV-дрона, та наслідки влучання.