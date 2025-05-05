Оккупанты ночью ударили по Конотопу «Шахедами» и баллистикой. Фото:

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Ракурс

Російська армія вночі 5 травня атакувала Конотоп Сумської області.

Місто зазнало ворожого комбінованого удару з повітря. Ворог застосував для обстрілу понад 10 дронів-камікадзе типу Shahedта дві балістичні ракети. Внаслідок обстрілу був знищений об'єкт інфраструктури. Про це міський голова Конотопу Артем Семеніхін 5 травня повідомив у Telegram.

За його інформацією, окупанти навмисно били по місту з інтервалами, щоб завдати більше шкоди та вбити медиків та рятувальників, які працювали на місці перших прильотів. На щастя, обійшлося без постраждалих і загиблих.

Тим часом у Сумській обласній військовій адміністрації поінформували, що з ранку 4 травня до ранку 5 травня російські війська здійснили майже 100 обстрілів по 28 населених пунктах у 12 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів було зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах.

Росіяни активно застосовували керовані авіабомби, скидання ВОГ з БпЛА та FPV-дрони. У Великописарівській громаді загинула людина, ще троє мирних жителів були поранені у Білопільській громаді.

Нагадаємо, 4 травня в Харківській області російський «Шахед» влучив у будівлю поштового відділення в Ізюмі. А в селі Левківка після атаки БпЛА горів навчальний заклад на площі 200 кв. м. Пожежа також охопила складську будівлю й траву на відкритій території. Крім того, була частково зруйнована будівля сільської ради.