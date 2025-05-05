Руководителя ТЦК из Ровенской отправили на фронт после заявлений о «мясных бригадах». Фото:

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Начальник Другого відділу Дубенського районного ТЦК та СП Юрій Ковалюк опинився на передовій.

У зону бойових дій військкома відправили після його скандального інтерв’ю. У квітні військовий розповів журналістам про «м'ясні бригади» та про те, що не дозволить своєму синові долучитися до ЗСУ. Про це повідомило видання «4 влада».

Ковалюк тоді заявив, що відмовляє молодих хлопців долучаються до армії за «Контрактом 18−24», бо їм начебто «доведеться служити у м’ясних бригадах».

Також керівник ТЦК тоді висловився проти примусової мобілізації й розповів про те, що командири українських підрозділів «ложать людей батальйонами». Він заявив, що не пустить свого сина на фронт.

Після скандального інтерв’ю в Рівненському обласному ТЦК та СП заявили, що Ковалюк висловив «оціночні судження», а його заяви, мовляв, не сприяють зміцненню обороноздатності держави.

А 4 травня «4 влада» повідомила, що Ковалюка звільнили з посади начальника ТЦК й призначили заступником командира військової частини.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ інформували, що військовослужбовці ТЦК без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій.

Джерело: «4 влада»