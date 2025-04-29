Генштаб розпочав перевірку щодо комплектування ТЦК та СП, фото: «РБК-Україна»

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Перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом розпочалася відповідно до рішення Головнокомандувача ЗСУ.

Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров’я будуть направлені для проходження військової служби у частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій, — вказано в повідомленні.

На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії та відповідно до свого стану здоров’я не можуть виконувати обов’язки в бойових підрозділах, — додали у Генштабі.

Зазначається, що загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства, бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах, — додали у Генштабі.

У Генштабі зазначили, що у період з 2022 по 2025 рік було здійснено заміну (ротацію) всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП уже мають бойовий досвід", — наголосили у Генштабі. — Захисники і захисниці, які отримали поранення (контузії) під час бойових дій на сьогодні складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП.