Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Туску бросили под ноги дымовую шашку во время празднования Дня освобождения Нидерландов от нацистов

Туску бросили под ноги дымовую шашку во время празднования Дня освобождения Нидерландов от нацистов (ВИДЕО)

5 мая 2025, 17:59
999

Прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску кинули під ноги димову шашку під час святкування Дня визволення Нідерландів від нацистських окупантів.

Туск був на меморіальному заході разом із нідерландським колегою Діком Схоофом у місті Вагенінген (Нідерланди), пише RMF-FM.

Під час церемонії хтось із натовпу кинув на сцену димову шашку, яка впала під ноги прем'єр-міністру Польщі. Після цього прем'єра вивели зі сцени.

ЗМІ пишуть, що у натовпі були активісти, які тримали плакати з критикою війни в Секторі Гази, а під час виступу міністра оборони Нідерландів його перебивали пропалестинськими гаслами. Хто саме жбурнув шашку — поки невідомо.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров