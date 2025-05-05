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Туску кинули під ноги димову шашку під час святкування Дня визволення Нідерландів від нацистів

Туску кинули під ноги димову шашку під час святкування Дня визволення Нідерландів від нацистів (ВІДЕО)

5 тра 2025, 17:59
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Прем'єр-міністру Польщі Дональду Туску кинули під ноги димову шашку під час святкування Дня визволення Нідерландів від нацистських окупантів.

Туск був на меморіальному заході разом із нідерландським колегою Діком Схоофом у місті Вагенінген (Нідерланди), пише RMF-FM.

Під час церемонії хтось із натовпу кинув на сцену димову шашку, яка впала під ноги прем'єр-міністру Польщі. Після цього прем'єра вивели зі сцени.

ЗМІ пишуть, що у натовпі були активісти, які тримали плакати з критикою війни в Секторі Гази, а під час виступу міністра оборони Нідерландів його перебивали пропалестинськими гаслами. Хто саме жбурнув шашку — поки невідомо.

Джерело: Ракурс


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