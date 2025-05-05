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У прикордонних Білопіллі та Ворожбі на Сумщині оголошено обов’язкову евакуацію

У прикордонних Білопіллі та Ворожбі на Сумщині оголошено обов’язкову евакуацію

5 тра 2025, 17:17
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У прикордонних Білопіллі та Ворожбі на Сумщині оголошено обов’язкову евакуацію.

Про це 5 травня повідомив начальник Сумської РВА Михайло Мельник.

Прошу мешканців терміново евакуюватись в безпечне місце. Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00. Також можна записатись на евакуацію цілодобово: Оперативний черговий штабу евакуації Сумського району — +380 (50) 650 70 83.

Евакуаційний штаб у Ворожбі — +38 (093) 533 45 00.

Якщо ви евакуювались самостійно, на вулиці Ковпака 7 у Сумах працює евакуаційний транзитний центр, де можна зареєструватись на грошову допомогу і статус ВПО, знайти житло, — написав Мельник.

5 травня один чоловік загинув, ще один — поранений у Нових Вирках Білопільської громади через ворожий обстріл. Про це «Кордон.Медіа» дізналися в Юрія Зарка, голови громади.

Росіяни обстріляли село з градів у понеділок в обід. Внаслідок атаки є пошкоджені будинки. Напередодні ворог скинув чотири КАБи на Білопілля, там пошкоджені СТО та шиномонтаж.

Джерело: Ракурс


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