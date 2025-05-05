В пограничных Белополье и Ворожбе на Сумщине объявлена ​​обязательная эвакуация

https://racurs.ua/n206083-v-pogranichnyh-belopole-i-vorojbe-na-sumschine-obyavlena-obyazatelnaya-evakuaciya.html

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У прикордонних Білопіллі та Ворожбі на Сумщині оголошено обов’язкову евакуацію.

Про це 5 травня повідомив начальник Сумської РВА Михайло Мельник.

Прошу мешканців терміново евакуюватись в безпечне місце. Евакуаційні автобуси їдуть кожен ранок об 8:00. Також можна записатись на евакуацію цілодобово: Оперативний черговий штабу евакуації Сумського району — +380 (50) 650 70 83. Евакуаційний штаб у Ворожбі — +38 (093) 533 45 00. Якщо ви евакуювались самостійно, на вулиці Ковпака 7 у Сумах працює евакуаційний транзитний центр, де можна зареєструватись на грошову допомогу і статус ВПО, знайти житло, — написав Мельник.

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Росіяни обстріляли село з градів у понеділок в обід. Внаслідок атаки є пошкоджені будинки. Напередодні ворог скинув чотири КАБи на Білопілля, там пошкоджені СТО та шиномонтаж.

Росіяни 5 травня почали писати про те, що Збройні сили України нібито почали наступальну операцію в Курській області рф.