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Ракурс
Россияне в очередной раз атаковали Сумщину, карта: Google Maps

Рашисты ударили по пригороду Сум баллистикой — ОВА

6 мая 2025, 18:35
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Російські загарбники сьогодні, 6 травня, близько 17.30 атакували передмістя Сум.

За попередньою інформацією, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Наслідки атаки росіян уточнюються. Зараз триває повітряна тривога, загроза ракетних ударів залишається, — розповіли в ОВА.

Источник: Ракурс


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