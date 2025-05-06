Россияне в очередной раз атаковали Сумщину, карта: Google Maps

https://racurs.ua/n206110-rashisty-udarili-po-prigorodu-sum-ballistikoy-ova.html

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Російські загарбники сьогодні, 6 травня, близько 17.30 атакували передмістя Сум.

За попередньою інформацією, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.