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Россияне в очередной раз атаковали Сумщину, карта: Google Maps
Рашисты ударили по пригороду Сум баллистикой — ОВАhttps://racurs.ua/n206110-rashisty-udarili-po-prigorodu-sum-ballistikoy-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 травня, близько 17.30 атакували передмістя Сум.
За попередньою інформацією, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
Наслідки атаки росіян уточнюються. Зараз триває повітряна тривога, загроза ракетних ударів залишається, — розповіли в ОВА.