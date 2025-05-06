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Росіяни вкотре атакували Сумщину, карта: Google Maps
Рашисти вдарили по передмістю Сум балістикою — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n206110-rashysty-vdaryly-po-peredmistu-sum-balistykou-ova.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 травня, близько 17.30 атакували передмістя Сум.
За попередньою інформацією, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі балістичною ракетою. Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.
Наслідки атаки росіян уточнюються. Зараз триває повітряна тривога, загроза ракетних ударів залишається, — розповіли в ОВА.