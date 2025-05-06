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Ракурс
Фрідріх Мерц, фото: Steffen Prößdorf

Мерца з другої спроби обрали канцлером Німеччини

6 тра 2025, 18:09
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Бундестаг сьогодні, 6 травня, з другої спроби обрав лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца канцлером Німеччини.

Мерц отримав 325 голосів з мінімально необхідних 316, повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що це перший випадок в історії ФРН, коли канцлера обрали з другої спроби — при першому голосуванні у Бундестазі раніше сьогодні узгоджена на коаліційних переговорах кандидатура Мерца провалилася.

Дякую вам за довіру, я приймаю обрання, — сказав Мерц у відповідь на відповідне запитання президентки Бундестагу Юлії Клекнер.

Таким чином Мерц став десятим канцлером ФРН.

Коаліційні фракції блоку ХДС і Християнсько-соціального союзу (ХСС), а також Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) разом мають 328 місць у німецькому парламенті.

Джерело: Deutsche Welle


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