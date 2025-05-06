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Рашисты 6 мая атаковали Сумы баллистикой, фото: Олег Григоров
В Сумах в результате российского ракетного удара погибли три человека (ВИДЕО)https://racurs.ua/n206113-v-sumah-v-rezultate-rossiyskogo-raketnogo-udara-pogibli-tri-cheloveka-video.htmlРакурс
Внаслідок ракетного удару по передмістю Сум, завданому рашистами сьогодні, 6 травня, загинула дитина.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Шестеро людей поранені. Більшість травмованих — діти. Одна дитина у вкрай важкому стані, — додав він.
Згодом виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що кількість загиблих зросла.
За оновленою інформацією, маємо трагічні наслідки, — зазначив він. — Загинули 3 особи: дівчина — на місці події, чоловік та хлопчик — померли в лікарні.
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