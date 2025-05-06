Рашисты 6 мая атаковали Сумы баллистикой, фото: Олег Григоров

https://racurs.ua/n206113-v-sumah-v-rezultate-rossiyskogo-raketnogo-udara-pogibli-tri-cheloveka-video.html

Ракурс

Внаслідок ракетного удару по передмістю Сум, завданому рашистами сьогодні, 6 травня, загинула дитина.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Шестеро людей поранені. Більшість травмованих — діти. Одна дитина у вкрай важкому стані, — додав він.

Згодом виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що кількість загиблих зросла.