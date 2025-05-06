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Ракурс
Рашисти 6 травня атакували Суми балістикою, фото: Олег Григоров

У Сумах внаслідок російського ракетного удару загинули троє людей (ВІДЕО)

6 тра 2025, 19:51
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Внаслідок ракетного удару по передмістю Сум, завданому рашистами сьогодні, 6 травня, загинула дитина.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Шестеро людей поранені. Більшість травмованих — діти. Одна дитина у вкрай важкому стані, — додав він.

Згодом виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що кількість загиблих зросла.

За оновленою інформацією, маємо трагічні наслідки, — зазначив він. — Загинули 3 особи: дівчина — на місці події, чоловік та хлопчик — померли в лікарні.

Рашисти 6 травня атакували Суми балістикою, фото: Олег Григоров

Джерело: Ракурс


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