Рашисти 6 травня атакували Суми балістикою, фото: Олег Григоров

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Внаслідок ракетного удару по передмістю Сум, завданому рашистами сьогодні, 6 травня, загинула дитина.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Шестеро людей поранені. Більшість травмованих — діти. Одна дитина у вкрай важкому стані, — додав він.

Згодом виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив, що кількість загиблих зросла.