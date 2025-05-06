Судді ПАГС організували тепле свято для дітей

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З нагоди Дня захисту дітей судді ПАГС організували і провели справжнє свято для мешканців реабілітаційного центру.
Судді ПАГС організували тепле свято для дітейhttps://racurs.ua/ua/n206111-suddi-pags-organizuvaly-teple-svyato-dlya-ditey.htmlРакурс
Свято для малечі з Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Родина» організував колектив Північного апеляційного господарського суду за ініціативи та координаціі речниці суду Марини Барсук.
Як пройшло свято для дітей?
З нагоди Дня захисту дітей судді ПАГС організували і провели справжнє свято для мешканців реабілітаційного центру.
Зазвичай у цьому закладі одночасно перебуває близько 35 дітей найрізноманітнішого віку — від 3 до 18 років.
Що було на заході:
- аніматори, які влаштовували різноманітні конкурси;
- майстеркласи з малювання й танців;
- малювання аквагримом;
- солодкі презенти та подарунки.
Діти змагалися в перетягуванні каната, навчилися нового танцю, побавилися з величезними мильними кульками — і це ще не повний перелік розваг. Завершили свято щирими обіймами і теплими розмовами.
Що говорять про захід представники ПАГС
За словами судді-спікерки Марини Барсук, вони з колегами сподіваються, що цей день став для дітей особливим. Судді вірять у силу допомоги та спільної роботи, раді бути причетними до дитячого свята, адже немає більшого щастя, ніж щирі дитячі посмішки. Також мають надію, що їхній приклад зможе надихнути інших до участі в подібних ініціативах, що дають змогу проявити свою любов і сприяти розвиткові дітлахів.
Небайдужість починається з дій. Судді ПАГС доводять, що навіть маленькі ініціативи здатні подарувати позитивні емоції малечі.