Судді ПАГС організували тепле свято для дітей

https://racurs.ua/ua/n206111-suddi-pags-organizuvaly-teple-svyato-dlya-ditey.html

Ракурс

Свято для малечі з Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Родина» організував колектив Північного апеляційного господарського суду за ініціативи та координаціі речниці суду Марини Барсук.

Як пройшло свято для дітей?

З нагоди Дня захисту дітей судді ПАГС організували і провели справжнє свято для мешканців реабілітаційного центру.



Зазвичай у цьому закладі одночасно перебуває близько 35 дітей найрізноманітнішого віку — від 3 до 18 років.

Що було на заході:

аніматори, які влаштовували різноманітні конкурси;

майстеркласи з малювання й танців;

малювання аквагримом;

солодкі презенти та подарунки.

Діти змагалися в перетягуванні каната, навчилися нового танцю, побавилися з величезними мильними кульками — і це ще не повний перелік розваг. Завершили свято щирими обіймами і теплими розмовами.

Що говорять про захід представники ПАГС

За словами судді-спікерки Марини Барсук, вони з колегами сподіваються, що цей день став для дітей особливим. Судді вірять у силу допомоги та спільної роботи, раді бути причетними до дитячого свята, адже немає більшого щастя, ніж щирі дитячі посмішки. Також мають надію, що їхній приклад зможе надихнути інших до участі в подібних ініціативах, що дають змогу проявити свою любов і сприяти розвиткові дітлахів.

Небайдужість починається з дій. Судді ПАГС доводять, що навіть маленькі ініціативи здатні подарувати позитивні емоції малечі.