Комітет Ради підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини

Профільний комітет підтримав ратифікацію Угоди про створення інвестиційного фонду між Україною та США, фото: «Хвиля»

https://racurs.ua/ua/n206112-komitet-rady-pidtrymav-ratyfikaciu-ugody-pro-korysni-kopalyny.html

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Комітет Верховної Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому Угоди про створення інвестиційного фонду між Україною та США.

Про це сьогодні, 6 травня, на своїх сторінках у соцмережах повідомили нардепи Ірина Геращенко із «Євросолідарності» та Ярослав Железняк з «Голосу».

Зазначається, що за проголосували 11 членів комітету (від «Слуги народу» та «Батьківщини»).

Нардеп Андрій Шараськін утримався, а два представники «Євросолідарності» (Геращенко та Марія Іонова) не брали участі у голосуванні. За словами Геращенко, «Євросолідарність» прийме політичне рішення щодо голосування за угоду після зустрічі з урядовцями.

Чекаємо зустрічі фракції з урядовцями, маємо багато запитань до змісту угоди і виходячи з відповідей — приймемо політичне рішення щодо голосування, — зазначила вона.

Железняк зазначив, що у текст рішення комітету була внесена пропозиція:

будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій угоді;

ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Ратифікація угоди у залі Верховної Ради очікується 8 травня.