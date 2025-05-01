Уряд опублікував текст угоди про надра із США

Україна та США підписали угоду про надра, фото: Юлія Свириденко

https://racurs.ua/ua/n205978-uryad-opublikuvav-tekst-ugody-pro-nadra-iz-ssha.html

Ракурс

Кабінет міністрів України опублікував текст так званої угоди про надра з США.

Відповідний документ англійською та українською мовами опублікований на сайті уряду.

У документі, зокрема, вказано, що угода стосується ділянок, запасів та родовищ на території України алюмінію, сурми, миш’яку, бариту, берилію, вісмуту, церію, цезію, хрому, кобальту, міді, диспрозію, ербію, європію, фтору, плавикового шпату, гадолінію, галію, германію, золота, графіту, гафнію, гольмію, індію, іридію, лантану, літію, лютецію, магнію, марганцю, неодиму, нікелю, ніобію, паладію, платини, калію, празеодиму, родію, рубідію, рутенію, самарію, скандію, танталу, телуру, тербію, тулію, олова, титану, вольфраму, урану, ванадію, ітербію, ітрію, цинку, цирконію, нафти, природного газу (включаючи скраплений природний газ) та інших мінералів або вуглеводні, іншим чином погоджених принципалами.

Також опубліковане розпорядження прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо схвалення та підписання угоди про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови.