Угоду про корисні копалини підписали Україна та США

Підписано угоду про корисні копалини, фото: Юлія Свириденко

https://racurs.ua/ua/n205969-ugodu-pro-korysni-kopalyny-pidpysaly-ukrayina-ta-ssha.html

Ракурс

Україна та США підписали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила міністер економіки України Юлія Свириденко.

Як домовились Президент Володимир Зеленський та Президент Дональд Трамп, спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессантом підписала Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна, — зазначила вона.

Передбачається створення спільного з США Інвестиційного фонду з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Ключові положення угоди:

повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на нашій території та в територіальних водах належать Україні. Саме українська держава визначає, де і що видобувати. Надра залишаються в українській власності — це закріплено угодою;

рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50. Управлятимемо ми цим Фондом спільно із США. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу, і це відображатиме рівноправне партнерство між Україною та Сполученими Штатами;

національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони і далі належатимуть Україні. Компанії на кшталт «Укрнафти» чи «Енергоатому» залишаються у власності держави;

жодних боргів. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США. Реалізація угоди дозволить обом країнам збільшити свій економічний потенціал завдяки рівноправній співпраці та інвестиціям;

угода відповідає Конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України;

Фонд наповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проекти в сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення Фонду. Доходи від уже розпочатих проектів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до Фонду. В угоді йдеться про подальшу стратегічну співпрацю;

законодавчі зміни — лише точкові. Для функціонування Фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж Угоду має ратифікувати Верховна Рада;

США допоможуть залучати додаткові інвестиції і технології. Фонд підтримується урядом США через агентство DFC, яке допомагатиме нам залучати інвестиції та технології від фондів і компаній як у США, так і у ЄС та інших країнах, що підтримують боротьбу України проти російського ворога;

угода надає податкові гарантії. Доходи і внески Фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.

За словами Свириденко, Фонд працюватиме таким чином:

США роблять внесок у Фонд. Крім безпосередньо коштів, вони можуть робити його і новою допомогою — наприклад, системами ППО для України;

Україна вносить 50% доходів державного бюджету від нової ренти на нові ліцензії на нові ділянки. Україна також може робити додаткові внески окрім цього базового, якщо вважатиме за необхідне. Йдеться про співпрацю на десятиліття вперед;

далі Фонд інвестує у проекти із видобутку корисних копалин та нафти і газу, а також в супутню інфраструктуру чи переробку. Конкретні інвестиційні проєкти, на які будуть спрямовані кошти, Україна і США визначатимуть спільно. Важливо, що Фонд може інвестувати виключно в Україну.