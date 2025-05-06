Последствия российского ракетного удара по пригороду Сум, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n206114-posledstviya-rossiyskogo-udara-po-prigorodu-sum-pokazala-gschs-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 6 травня, близько 17.30 завдали удару балістикою по передмістю Сум.

Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 19.45 відомо про:

трьох загиблих (дві людини померли у лікарні, з них одна дитина);

11 постраждалих, з них п’ятеро дітей.

У Сумській ОВА повідомляють, що загинули шестирічний хлопчик, 20-річна жінка та 41-річний чоловік. Серед поранених двоє у вкрай важкому стані.