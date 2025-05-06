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Последствия российского ракетного удара по пригороду Сум, фото: ГСЧС

Последствия российского удара по пригороду Сум показала ГСЧС (ФОТО)

6 мая 2025, 20:20
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Російські загарбники сьогодні, 6 травня, близько 17.30 завдали удару балістикою по передмістю Сум.

Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 19.45 відомо про:

  • трьох загиблих (дві людини померли у лікарні, з них одна дитина);
  • 11 постраждалих, з них п’ятеро дітей.

У Сумській ОВА повідомляють, що загинули шестирічний хлопчик, 20-річна жінка та 41-річний чоловік. Серед поранених двоє у вкрай важкому стані.

Наслідки російського ракетного удару по передмістю Сум, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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