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Последствия российского ракетного удара по пригороду Сум, фото: ГСЧС
Последствия российского удара по пригороду Сум показала ГСЧС (ФОТО)https://racurs.ua/n206114-posledstviya-rossiyskogo-udara-po-prigorodu-sum-pokazala-gschs-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 травня, близько 17.30 завдали удару балістикою по передмістю Сум.
Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, повідомляє прес-служба ДСНС.
Станом на 19.45 відомо про:
- трьох загиблих (дві людини померли у лікарні, з них одна дитина);
- 11 постраждалих, з них п’ятеро дітей.
У Сумській ОВА повідомляють, що загинули шестирічний хлопчик, 20-річна жінка та 41-річний чоловік. Серед поранених двоє у вкрай важкому стані.
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