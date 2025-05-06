Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського ракетного удару по передмістю Сум, фото: ДСНС
Наслідки російського удару по передмістю Сум показала ДСНС (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n206114-naslidky-rosiyskogo-udaru-po-peredmistu-sum-pokazala-dsns-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 травня, близько 17.30 завдали удару балістикою по передмістю Сум.
Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, повідомляє прес-служба ДСНС.
Станом на 19.45 відомо про:
- трьох загиблих (дві людини померли у лікарні, з них одна дитина);
- 11 постраждалих, з них п’ятеро дітей.
У Сумській ОВА повідомляють, що загинули шестирічний хлопчик, 20-річна жінка та 41-річний чоловік. Серед поранених двоє у вкрай важкому стані.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...